Руслана зняла новий відеоролик проти торгівлі людьми

Українська співачка Руслана за підтримки Посольства Федеральної Республіки Німеччина в Україні зняла новий соціальний відеоролик проти торгівлі людьми.

Щоб привернути більше уваги до проблеми торгівлі людьми співачка вирішила особисто знятися в соціальному ролику й оголосити цифри, які сьогодні визначають масштаби рабства ХХІ століття.

За даними ООН більше 12 мільйонів чоловік у всьому світі знаходяться в рабстві. Близько 800 тисяч чоловік щорічно продаються в чужі країни для примусових робіт. 80% жертв сучасного рабства складають жінки, кожна друга з яких неповнолітня.

Сексуальна експлуатація жінок і дітей досягла величезних масштабів, склавши 79% усього об`єму трафікінгу. За даними Інтерполу, торгівля людьми щорічно приносить злочинцям близько 19 мільярдів доларів.

"Проблема торгівлі людьми потребує пильної уваги з боку суспільства. І саме за допомогою публічних кампаній можна добитися успіху в подоланні цього ганебного явища. Я закликаю всіх не залишатися байдужими до нашого сьогодення і звернути свою увагу на причини і джерела сучасного рабства заради власної безпеки і безпеки своїх близьких", – зазначила Руслана.

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