Видадуть раніше невідомі рукописи Франца Кафки

Ізраїльський суд прийняв ухвалу опублікувати невідомі рукописи письменника Франца Кафки, серед яких може опинитися і оригінал незавершеного невідомого роману.

Про існування цих творів стало відомо в 2008 році. Йдеться про папери з архіву Франца Кафки, які успадкував його близький друг, літератор Макс Брод. Після смерті Брода вони дісталися його секретарці Естер Хоффе, найнятій, щоб переписати рукописи. На даний час документами володіють дочки Хоффе Єва і Руті, які мають намір виставити їх на аукціон. Вони зберігають роботи в п`яти різних ізраїльських банках у Тель-Авіві.

Судовий процес був ініційований Національною бібліотекою Ізраїлю, яка також претендує на документи Франца Кафки, оскільки, можливо, є законним виконавцем останньої волі Макса Брода. на доказ цього суду було надано лист, де душоприказником фігурує філософ Фелікс Вельч, котрий працював у бібліотеці. Тепер може виявитися, що нинішні власниці творів підроблювали заповіт.

Суд дав сестрам 15 днів для надання співробітникам бібліотеки доступу до паперів. Інакше вони будуть витягнуті з дому приставами. Водночас подібне рішення не означає, що роботи відомого автора будуть опубліковані найближчим часом: наразі з ними можуть ознайомитися лише державні службовці. Проте це дозволить встановити, що саме входить у архів Франца Кафки-Макса Брода і чи є серед паперів ще один роман письменника. Експерти не виключають, що під дією часу, пилу і вогкості цінні документи руйнувалися і прочитати їх буде складно або зовсім неможливо.

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