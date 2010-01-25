У Києві вдруге вручать книжкову антипремію «Золота булька»

27 січня 0 16:00 у столичній книгарні «Є» розпочнеться церемонія вручення відзнак книжкового рейтингу «ЛітАкцент року – 2009».

Експерти рейтингу (Євген Баран, Яна Дубинянська, Віктор Неборак, Володимир Панченко, Володимир Пахаренко, Роксоляна Свято, Олександр Стусенко) оприлюднили короткий список претендентів на премію у трьох номінаціях: «Художня література», «Літературознавство» і антипремія «Золота булька».

Отже, до фіналу ввійшли книги Володимира Рутківського («Джури-характерники»), Людмили Таран («Дзеркало Єдинорого»), Тараса Федюка («Горище»), а також наукові дослідження Євгена Нахліка, Романа Піхманця і Володимира Моренця. На «Золоту бульку» претендують Люко Дашвар («Рай.Центр») і Олесь Ульяненко («Жінка його мрії»).

«ЛітАкцент року» – премія, заснована порталом «ЛітАкцент», другий рік поспіль відзначає дві найкращі книжки написані українською мовою та видані поточного року в Україні або за кордоном. У номінації «Художня література» – новий твір сучасного автора, «Літературознавство» – дослідження сучасного автора. Переможцям передбачено грошові винагороди – по 5 тис. грн.

Також щороку визначається книга-невдаха, що отримує антипремію «Золота булька»; грошової винагороди відзнака не має.

Нагадаємо, що 2008 року відзнаку «ЛітАкцент року – 2008» отримали Петро Мідянка («Ярмінок») і Марко Павлишин («Ольга Кобилянська: прочитання»). Антипремію отримала Ірена Карпа («Добло і зло»).