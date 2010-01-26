Хто очолить журі 63-го Каннського кінофестивалю

Американський режисер Тім Бертон очолить журі 63-го Каннського кінофестивалю, який пройде в період з 12 по 23 травня 2010 року. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі. Повний склад жюрі, а також список фільмів, які братимуть участь в конкурсній програмі кінофестивалю, оголосять у середині квітня поточного року.

Тім Бертон відзначив, що для нього велика честь очолити журі в Каннах. За словами режисера, він з нетерпінням чекає того моменту, коли разом з своїми колегами зможе подивитися різні видатні фільми зі всього світу. Бертон також додав, що почувається так, ніби його мрія стала реальністю.

Бертон почав свою кар`єру в кіно в 70-х роках. Він знімав короткометражні фільми, проте популярність здобув лише після прем`єри картини "Бітлджус". Крім цього Бертон є режисером таких фільмів як "Бетмен" і "Бетмен повертається", "Едвард руки-ножиці", "Сонна Лощина", а також анімаційного фільму "Труп нареченої". На цей момент він працює над картиною "Аліса в країні чудес" за мотивами казки Льюїса Керролла. Прем`єра фільму запланована на березень 2010 року.

Минулого року журі Каннського кінофестивалю очолювала французька актриса Ізабель Юппер. Вона стала лише четвертою жінкою, якою організатори довірили цей обов`язок. Головний приз 62-го Каннского кінофестивалю, "Золоту пальмову гілку", здобув фільм австрійського режисера Міхаеля Ханеке "Біла стрічка".

Лента.ру