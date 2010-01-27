Американці назвали улюбленого актора 2009 року

Анджеліну Джолі "розлюбили"

Актор і режисер Клінт ІСТВУД названий «улюбленим актором американців» 2009 року. Актор і режисер Клінт ІСТВУД названий «улюбленим актором американців» 2009 року. Друге місце жителі США віддали Джоні ДЕППУ (минулого року він зайняв восьме місце), третє – Дензелу ВАШИНГТОНУ. Такі дані наводяться в щорічному соціологічному опитуванні Harris Poll, повідомляє «Газета.ру». До десятки улюблених акторів США також увійшли Сандра БУЛЛОК, Том ХЕНКС, Джордж КЛУНІ, Джон УЕЙН, Меріл СТРІП, Морган ФРІМЕН і Джулія РОБЕРТС. Зазначається, що в 2009 році із списку зникли імена Вілла СМІТА, Гаррісона ФОРДА і Анжеліни ДЖОЛІ.

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