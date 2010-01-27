Сергій Прилуцький презентує нову книжку в Києві

27 січня у Києві білоруський поет Сергій Прилуцький (він же - автор "дегенеративної прози" Сірошка Пістончик), який останнім часом живе і працює в Україні, презентує свою нову книжку “Йопыты двух маладых нелюдзяў” (у співавторстві з Уласіком Смаркачем). Суворі будні пролетаріату, богеми та злодіїв усіх мастей, детективні історії та інші розважальні жанри чекають читачів на свіжих типографських сторінках. Про твори сам автор висловлюється так: “альтернатива інтелектуальній прозі”. За іронічний стиль і вживання ненормативної лексики Пістончика часом порівнюють з Лесем Подерв’янським. Автори попереджають: цензуру цілком ігноровано.

Місце – бар “Фідель”, Грушевського 4б.

Початок – 19:00.

Вхід – вільний.

***Сергій Прилуцький. Поет. Народився 4 червня 1980 року в Бересті (Білорусь). Тричі фіналіст конкурсів молодих літераторів Білоруського ПЕН-центру. Автор книги віршів "Дзевяностые forever" (Мінськ, 2008). Живе і працює у Києві. Неодноразовий переможець численних слемів. Знявся для календаря "Канец словау", вихід якого став безпрецедентною подією у Білорусі.