”Океан Ельзи” незабаром представить новий альбом

У перших числах березня «Океан Ельзи» представить новий, сьомий за рахунком, студійний альбом під назвою «Dolce Vita». Про це УНІАН повідомили в прес-лужбі гурту.

На підтримку альбому відбудеться великий концертний «Dolce Vita тур», який охопить більше 70 міст у Україні, Росії, Європі та США. У Києві заплановано проведення двох концертів – 2 та 3 червня 2010 року в столичному Палаці спорту. Гастрольний графік найближчим часом з’явиться на оновленому сайті групи.

За словами лідера «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, назву альбому дала пісня «Dolce Vita», яка є досить показовою: «У ній йдеться про справжні та несправжні, штучно вигадані цінності. За суттю, це наша точка зору на те, у чому є справжня dolce vita життя та чим її можна підмінити. Ми не намагалися дати конкретне визначення, що це таке. Кожен сам обирає свою власну «дільче віту»: хтось шукає це в собі, у своїх стосунках у родині, з друзями, своєму оточенні, а дехто – у зовнішньому, показовому, шаблонному».

Пісню «Dolce Vita» можна вільно завантажити на сторінці http://okeanelzy.com/dolce_vita/.

У роботі над новою платівкою музиканти повністю відмовилися від традиційного для останніх альбомів залучення великої кількості різних додаткових інструментів. За словами Святослава Вакарчука, у цьому альбомі гурт менш за все хотів дивувати

– Ми хочемо дати нашим слухачам той «Океан Ельзи», який вони люблять – каже лідер гурту О.Е. щирий і справжній.

«У цій роботі ми повернулися до звуку, який був на альбомі «Янанебібув», тобто це в основному чотири інструментальні прояви та один вокальний. У більшості пісень усе зроблено музикантами О.Е.. В окремих моментах будуть лише невеличкі цікаві додаткові музичні прояви, як, наприклад, звук справжньої пилки чи стукіт кулаками по роялю», – додав Вакарчук.

Нагадаємо, першим синглом нового альбому стала пісня «Я так хочу…», яка з листопада 2009 року знаходиться в ротації радіостанцій України та Росії. Робота над новим матеріалом проходить у київській студії «211». Євген Ступка, саундпродюсер альбому, співпрацював з «Океан Ельзи» на початку 2000-х. Зокрема, спільні роботи – альбоми «Янанебібув» (2000), «Модель» (2001).