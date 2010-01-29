У США помер Джером Селінджер

На 92-му році життя помер автор всесвітньо відомого роману «Над прірвою в житі» Джером Девід Селінджер.

Як повідомляє Reuters, класик американської літератури ХХ-го століття помер природною смертю в своєму будинку в Н’ю-Гемпширі.

Селінджер народився в Нью-Йорку в 1919 році. Приголомшливу популярність завоював його роман «Над прірвою в житі», хоча до моменту його появи в 1951 році в різних періодичних виданнях уже було опубліковано двадцять шість творів автора.

Після успіху книги Селінджер почав вести життя відлюдника. Після 1965 року припинив друкуватися, пишучи тільки для себе. У червні минулого року письменник навіть подав до окружного суду Манхеттена позов про захист інтелектуальної власності в зв`язку з наміром опублікувати продовження його роману «Над прірвою в житі».

Останніми роками життя він практично ніяк не взаємодіяв із зовнішнім світом, живучи за високою огорожею в особняку в містечку Корніш у штаті Н’ю-Гемпшир. Він займався різноманітними духовними практиками і нетрадиційною медициною.

Кореспондент.нет