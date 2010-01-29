Ющенко нагородив українських аніматорів

З нагоди 50-річчя кіностудії

Президент Віктор Ющенко нагородив митців української анімації з нагоди 50-річчя від дня заснування Української кіностудії анімаційних фільмів. Відповідний указ підписаний 29 січня. Почесне звання «Народний артист України» присвоєне: Черкаському Давиду Яковичу - режисерові. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєне: Вікену Олександру Володимировичу - режисерові Гаврилову Анатолію Михайловичу - кінооператорові Гончарову Володимиру Максимовичу - режисерові Куценко Світлані Яківні - головному редакторові Марченковій Наталії Семенівні - режисерові, художнику-аніматору. Почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєне: Слєпцову Віктору Миколайовичу - генеральному директорові Національної кінематики України. Почесне звання «Заслужений художник України» присвоєне: Смирновій Ірині Миколаївні - режисерові, художнику-постановнику Уманському Генріху Моріцевичу - художникові-постановнику Чернишевій Наталії Іванівні - художникові Чурилову Миколі Яковичу - художнику-постановнику. Телекритика

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