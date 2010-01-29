Ющенко нагородив українських аніматорів
З нагоди 50-річчя кіностудії
Президент Віктор Ющенко нагородив митців української анімації з нагоди 50-річчя від дня заснування Української кіностудії анімаційних фільмів. Відповідний указ підписаний 29 січня.
Почесне звання «Народний артист України» присвоєне:
Черкаському Давиду Яковичу - режисерові.
Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєне:
Вікену Олександру Володимировичу - режисерові
Гаврилову Анатолію Михайловичу - кінооператорові
Гончарову Володимиру Максимовичу - режисерові
Куценко Світлані Яківні - головному редакторові
Марченковій Наталії Семенівні - режисерові, художнику-аніматору.
Почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєне:
Слєпцову Віктору Миколайовичу - генеральному директорові Національної кінематики України.
Почесне звання «Заслужений художник України» присвоєне:
Смирновій Ірині Миколаївні - режисерові, художнику-постановнику
Уманському Генріху Моріцевичу - художникові-постановнику
Чернишевій Наталії Іванівні - художникові
Чурилову Миколі Яковичу - художнику-постановнику.