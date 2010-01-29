Ющенко нагородив українських аніматорів

19:20, 29 січня 2010
Культура
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З нагоди 50-річчя кіностудії

Президент Віктор Ющенко нагородив митців української анімації з нагоди 50-річчя від дня заснування Української кіностудії анімаційних фільмів. Відповідний указ підписаний 29 січня.

Почесне звання «Народний артист України» присвоєне:

Черкаському Давиду Яковичу - режисерові.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєне:

Вікену Олександру Володимировичу - режисерові

Гаврилову Анатолію Михайловичу - кінооператорові

Гончарову Володимиру Максимовичу - режисерові

Куценко Світлані Яківні - головному редакторові

Марченковій Наталії Семенівні - режисерові, художнику-аніматору.

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєне:

Слєпцову Віктору Миколайовичу - генеральному директорові Національної кінематики України.

Почесне звання «Заслужений художник України» присвоєне:

Смирновій Ірині Миколаївні - режисерові, художнику-постановнику

Уманському Генріху Моріцевичу - художникові-постановнику

Чернишевій Наталії Іванівні - художникові

Чурилову Миколі Яковичу - художнику-постановнику.

Телекритика

 

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