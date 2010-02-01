У Лос-Анджелесі роздали «Греммі»

У Лос-Анджелесі завершилася 52-а церемонія вручення «Греммі». Співачка БЕЙОНСЕ стала володаркою шести нагород. Зокрема, їй дісталася статуетка за кращу пісню року («Single Ladies»).

Як передає Газета.Ru, у категорії «Кращий запис року» перемогла американська група Kings of Leon. Кращою новою групою стала Zac Brown Band.

Співачка Тейлор СВІФТ одержала «Греммі» за кращий альбом («Fearless»).

Емінем переміг у двох номінаціях, зокрема за кращий альбом у стилі реп.

Леді ГАГА стала лауреатом у категоріях «Кращий танцювальний запис» і «Кращий танцювальний альбом». Премію за кращий альбом у стилі популярної музики одержали The Black Eyed Peas, у стилі рок – Green Day.

Знаменита група AC/DC вперше одержала «Греммі» – в номінації «Кращого виконання пісні в жанрі хард-рок».

Раніше повідомлялося, що «Греммі» за краще інструментальне виконання з оркестром одержали диригент Володимир АШКЕНАЗІ і піаніст Євген КІСІН.

Майкла Джексона було посмертно удостоєно «Греммі», премію вийшли одержувати його діти.