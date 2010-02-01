В Яремчі експонується виставка ікон з колекції священника-місіонера

У Музеї етнографії та екології Карпатського краю міста Яремче Івано-Франківської області експонується виставка ікон, художніх полотен та скульптур з колекції отця-місіонера Ярослава Свищука (1921–2005).

Про це повідомили УНІАН в Коломийсько-Чернівецькій єпархії УГКЦ.

Протягом лютого яремчанці та гості міста мають змогу оглянути ікони, портрети, сюжетні полотна таких відомих митців української діаспори, як Петра АНДРУСІВА, Омеляна МАЗУРИКА, Якова ГНІЗДОВСЬКОГО, Михайла ДМИТРЕНКА, Миколи БІДНЯКА та інших.

Довідка УНІАН. Священик Я.Свищук народився в селі Зелена Надвірнянського району Івано-Франківської області. Навчався у Львівській Богословській Академії та Католицькому університеті у Вашингтоні.

Тривалий час виконував обов’язки заступника пароха катедри Св. Миколая в Чикаго. Як місіонер отець побував у двадцяти трьох країнах світу. В 1993 році запрошений в Україну викладачем Івано-Франківського теологічно-катехитичного інституту. Стараннями отця Ярослава в с. Дора Яремчанської міськради побудовано монастир сестер Св. Вікентія, церкву Св. Петра і Павла, монастир Св. Андрея. Він є автором книг «На грані сьомої декади», «В дусі великого митрополита», «Лелеки, повертайтесь додому», «Ідіть і навчайте всі народи».

У 1994 році отець Ярослав перевіз з США в Україну велику колекцію творів образотворчого та прикладного мистецтва, яку збирав упродовж свого сподвижницького життя на чужині, а тепер з цією колекцію може ознайомитися кожен бажаючий.