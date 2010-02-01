Збори від світового прокату «Аватара» перевищили $2 мільярди

Збори від світового прокату фільму Джеймса КЕМЕРОНА «Аватар» становлять 2,04 млрд. дол.

Про це повідомляє Gazeta.ruз посиланням на Bloomberg.

Таким чином, «Аватар» став першим фільмом в історії кіно, доходи від якого подолали планку в два мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що стрічка Дж.КЕМЕРОНА обігнала за зборами попередній фільм режисера – «Титанік».