Збори від світового прокату «Аватара» перевищили $2 мільярди

15:10, 01 лютого 2010
Культура
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Обігнав "Титанік"

Збори від світового прокату фільму Джеймса КЕМЕРОНА «Аватар» становлять 2,04 млрд. дол.

Про це повідомляє Gazeta.ruз посиланням на Bloomberg.

Таким чином, «Аватар» став першим фільмом в історії кіно, доходи від якого подолали планку в два мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що стрічка Дж.КЕМЕРОНА обігнала за зборами попередній фільм режисера – «Титанік».

 

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