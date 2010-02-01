Ющенко привітав дитячого письменника Нестайка з ювілеєм

Президент Віктор Ющенко привітав дитячого письменника Всеволода Нестайка з нагоди його 80-річчя. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента.

"Сердечно вітаю Вас, видатного українського письменника, з нагоди 80-річного ювілею", – сказано в привітанні.

Ющенко високо цінує письменницький талант і творчу спадщину Нестайка, яка, за його словами, гідно збагатила скарбницю національної і світової літератури.

Президент також зазначив, що на його книгах "Тореадори з Васюківки", "Робінзон Кукурудза", "П`ятірка з хвостиком" виросло не одне покоління українських дітей, а завдяки численним перекладам Нестайко здобув заслужену популярність серед читачів у багатьох країнах світу.

Ющенко вдячний письменникові за вагомий внесок у відродження національної культури і духовності, а також за те, що його повісті дарують радість мільйонам дітей, учать їх бути чесними, справедливими і благородними, любити Україну і свій народ.

Президент побажав Нестайкові міцного здоров`я, щастя, добра і натхнення на багато літ.

Письменник народився 30 січня 1930 року в Бердичеві (Житомирська область).

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