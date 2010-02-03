20 лютого киянам покажуть душу Латинської Америки
Уперше відбудеться фестиваль
20 лютого d столиці вперше відбудеться фольклорний фестиваль латиноамериканської культури "Alma Latinoamericana" ("Душа Латинської Америки").
Гостей очікує виставка народних ремесел, частування традиційними аргентинськими блюдами, танцювально-музичне шоу.
Також тут буде розміщена ексклюзивна виставка унікальних виробів ручної роботи, традиційних музичних інструментів і національних костюмів, фотографій, малюнків і плакатів, що наочно розповідають про древні культури, що існували на території країн Латинської Америки ще до прибуття Колумба.
Відвідувачів фестивалю нагодують традиційними блюдами аргентинської кухні і почастують національним перуанським коктейлем "Pisco sauer".
Крім того, на гостей фестивалю чекає запальне танцювально-музичне шоу від кращих україно-латиноамериканських колективів.
Початок фестивалю 20 лютого о 18.00 у Будинку культури і мистецтв СБУ.