20 лютого киянам покажуть душу Латинської Америки

20 лютого d столиці вперше відбудеться фольклорний фестиваль латиноамериканської культури "Alma Latinoamericana" ("Душа Латинської Америки").

Гостей очікує виставка народних ремесел, частування традиційними аргентинськими блюдами, танцювально-музичне шоу.

Також тут буде розміщена ексклюзивна виставка унікальних виробів ручної роботи, традиційних музичних інструментів і національних костюмів, фотографій, малюнків і плакатів, що наочно розповідають про древні культури, що існували на території країн Латинської Америки ще до прибуття Колумба.

Відвідувачів фестивалю нагодують традиційними блюдами аргентинської кухні і почастують національним перуанським коктейлем "Pisco sauer".

Крім того, на гостей фестивалю чекає запальне танцювально-музичне шоу від кращих україно-латиноамериканських колективів.

Початок фестивалю 20 лютого о 18.00 у Будинку культури і мистецтв СБУ.

Українська правда