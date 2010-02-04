Ющенко присвоїв ”Художньому арсеналу” статус національного

Культурно-мистецькому й музейному комплексу "Художній арсенал" привласнений статус національного.

Відповідний указ підписав президент України Віктор Ющенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Тепер комплекс називається Національний культурно-мистецький і музейний комплекс "Художній арсенал".

Нагадаємо, 7 жовтня 2005 року розпорядженням Віктора Ющенка була створена Рада з питань створення культурно-мистецького і музейного комплексу "Художній арсенал".

Мета проекту – створення головного музею країни, у відвідувачів якого буде можливість побачити всю історію української культури – від якнайдавніших часів до сучасності.

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