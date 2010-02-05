Кабмін дав 10 мільйонів на добудову Меморіалу жертвам Голодомору

Кабінет Міністрів виділив Українському інституту національної пам`яті 10 мільйонів гривень. для завершення робіт зі спорудєженняі Меморіального комплексу пам`яті жертв Голодоморів у Україні. Про це йдеться у відповідній ухвалі Кабінету Міністрів України N71 від 27 січня 2010 року.

Зокрема, порядок використання в 2010 році коштів стабфонду на ці цілі передбачає, що бюджетні кошти прямують на забезпечення художнього оздоблення інтер`єру Зали пам`яті Меморіального комплексу пам`яті жертв Голодоморів у Україні і виконання додаткових робіт з налагодження інженерних мереж, озеленення і впорядкування території.

Як наголошується в тексті документу, відповідні кошти передбачається виділити за рахунок залишку коштів стабілізаційного фонду за станом на 1 січня 2010 року. Головним розпорядником бюджетних коштів є Український інститут національної пам`яті, розпорядником цих коштів нижнього рівня – Київська міськдержадміністрація.

Меморіал пам`яті жертв Голодоморів відкрився в Києві в листопаді 2008 року. Пам`ятник виконаний у вигляді білої свічки заввишки 32 метри і обійшовся бюджету в 133 мільйони гривень. У квітні 2009 року "Свічку пам`яті" закрили на ремонт.

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