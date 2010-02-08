Історики підтвердили 1011 рік датою заснування Софії Київської

Українські історики впевнені, що Софія Київська була закладена князем Володимиром, хрестителем Русі у 1011 році, а завершена його сином Ярославом Мудрим у 1018 році.

Таку думку вони висловили на круглому столі в Києві, присвяченому питанням датування будівництва Святої Софії у Києві.

Як відомо, в історії існує дві дати заснування Софії Київської: «Повість минулих літ» називає 1037, тоді як Новгородський літопис вказує на 1017 рік.

На думку заввідділу науково-історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська», доктора історичних наук Надії Нікітенко літописні дати заснування Софії Київської штучно прив’язані до головних літ княжіння Ярослава Мудрого.

«Ярослав посів київський стіл не за заповітом батька, а в результаті гострої міжусобної боротьби з іншими нащадками Володимира, йому важливо було заявити про себе як про легітимного правителя, найбільш гідного спадкоємця Володимира хрестителя. Тому найважливішим діянням Ярослава його літописцями представлено будівництво ним Софії – головної святині Русі», – сказала Надія Нікітенко.

Натомість, на її думку, такі нелітописні джерела, як «Слово про Закон і Благодать» Іларіона 1022 року і хроніка Тітмара Мерзебурзького 1018 року засвідчують виникнення Софії за часів Володимира. «Їх свідчення щодо виникнення Софії в другому десятиріччі 11 ст. підтверджується результатами і сучасних наукових досліджень», – запевнила доктор історичних наук.

За її словами, Софія містить у собі найбільш достовірні автентичні дані щодо часу свого виникнення. Так, найважливіше значення у цьому відношенні мають датовані написи графіті на її стінах.

«Виявлені на фресках у різних місцях собору графіті 1018, 1021, 1022, 1028, 1033, 1036 років спростовують 1037 рік як час заснування чи завершення Софії. Перекреслюють вони і 1017 рік, адже переконливо свідчать, що вже до 1018-1021 року собор стояв і був прикрашений розписами, значить Софія виникла в другому десятиріччі 11 століття», - сказала Надія Нікітенко.

Також вона зазначила, що, зіставивши з цим часом дні освячення Софії, можна датувати її закладення або посвячення неділею 4 листопада 1011 року, а завершення посвячення, інавгурацію, неділею 11 травня 1018 року.

Крім того, дні освячення Софії Київської неділя 4 листопада і 11 травня фактично збігаються з днями закладин і освячення Константинополя – нового Єрусалиму християнського світу.

«Закладини Константинополя сталися у неділю 8 листопада 324 року, а у неділю 11 травня 330 року відбулося освячення міста, який у 1011 році випав на 4 листопада. Орієнтований на сакральний взірець, час створення Софії київської був підпорядкований концепції Києва як нового Єрусалиму, що підтверджується ключовим посвятним написом», – сказала Надія Нікітенко.