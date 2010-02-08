Уночі померла російська актриса Анна Самохіна (фото)

Російська актриса Анна САМОХІНА померла в ніч на понеділок на 48-му році життя, повідомляє сайт газети "Комсомольская правда".

За відомостями видання, у актриси був рак шлунку.

Місце і час похорону ще не визначені.

А.САМОХІНА знялася в багатьох фільмах, зокрема "В`язень замку Іф", "Злодії в законі", "Дон Сезар де Базан", "Царське полювання", "Китайський сервіз", також актриса знімалася в серіалах ("Вулиці розбитих ліхтарів", "Чорний ворон", "Бандитський Петербург" та ін.).