Стали відомими прізвища Шевченківських лауреатів

На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка прийнято рішення...

На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 лютого прийнято рішення про присудження Національних премій України імені Тараса Шевченка за 2010 рік: Письменнику Дмитру Іванову Писменниці Галині Пагутяк Художнику Миколі Бабаку і мистецтвознавцю Олександру Найдену Художнику Віктору Ковтуну Художнику Костеві Лавру Композитору Левкові Колодубу Акторові Богдану Козаку Художнику-килимарю Степану Ганжі Письменнику Михайлові Андрусяку Письменниці Оксані Пахльовській. Чекаємо на відповідний указ Президента України. УЛГ

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