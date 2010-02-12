Стали відомими прізвища Шевченківських лауреатів

09:58, 12 лютого 2010
Культура
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На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка прийнято рішення...

На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 лютого прийнято рішення про присудження Національних премій України імені Тараса Шевченка за 2010 рік:

Письменнику Дмитру Іванову

Писменниці Галині Пагутяк

Художнику Миколі Бабаку і мистецтвознавцю Олександру Найдену

Художнику Віктору Ковтуну

Художнику Костеві Лавру

Композитору Левкові Колодубу

Акторові Богдану Козаку

Художнику-килимарю Степану Ганжі

Письменнику Михайлові Андрусяку

Письменниці Оксані Пахльовській.

Чекаємо на відповідний указ Президента  України.

УЛГ

 

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