Стали відомими прізвища Шевченківських лауреатів
09:58, 12 лютого 2010Культура
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На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка прийнято рішення...
На засіданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 11 лютого прийнято рішення про присудження Національних премій України імені Тараса Шевченка за 2010 рік:
Письменнику Дмитру Іванову
Писменниці Галині Пагутяк
Художнику Миколі Бабаку і мистецтвознавцю Олександру Найдену
Художнику Віктору Ковтуну
Художнику Костеві Лавру
Композитору Левкові Колодубу
Акторові Богдану Козаку
Художнику-килимарю Степану Ганжі
Письменнику Михайлові Андрусяку
Письменниці Оксані Пахльовській.
Чекаємо на відповідний указ Президента України.
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