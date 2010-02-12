Роман українського письменника став бестселером у Швейцарії

Філософський роман львівського письменника 38-річного Тимофія Гавриліва ”Де твій дім, Одіссею?” став бестселером у книгарнях Швейцарії. Його видали 3-тисячним накладом у липні минулого року. Тепер збираються робити додатковий тираж.

– У Швейцарії в книгарнях щомісяця з’являються сотні книжок. Я боявся, що роман загубиться між ними, — каже Тимофій Гаврилів у столичному агентстві ”Главред-медіа”. – Та він став лідером продажів серед новинок. Про мою книжку досі виходять передачі на телебаченні та радіо. Швейцарське видавництво ”Амман Верлаґ” попросило її після того, як у періодиці вийшли кілька перекладів моїх прозових творів і поезій німецькою.

Роман побачив світ у серії ”Меридіан”. Протягом 30 років у ній видають твори письменників з усього світу. Гаврилів – перший український автор, який потрапив до цієї серії. Роман переклав німець Гаральд Фляйшман.

– Переклад вийшов бездоганний. Гаральд розпитував мене, коли щось не розумів. Я добре знаю німецьку, але сам не зміг би перекласти. Для цього треба було би писати новий роман.

Директор львівської літагенції ”Піраміда” Василь Гутковський видав книжку ”Де твій дім, Одіссею?” 2007-го.

– Випустили 2 тисячі примірників, досі їх не можемо розпродати. У нас так уже повелося: прославишся на Заході, а тоді вже станеш популярним на батьківщині.

Твір складається із чотирьох історій про українця, який подорожує світом. Критики називають його найекспериментальнішим з-поміж романів українською мовою. Тимофій Гаврилів пише нову книжку ”Рожевий світ” – про пригоди сучасних українців. Навесні її презентуватимуть на книжковому ярмарку в Києві.

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