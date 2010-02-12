КМДА хоче ліквідувати Будинок актора

Сьогодні на адресу Будинку актора в місті Києві надійшов лист за підписом заступника начальника управління охорони пам’яток культурної спадщини КМДА С.Новгородського №636 від 9.02.2010, в якому йшлось про припинення дії терміну оренди, тобто фактичне виселення Будинку актора із займаного ним приміщення, яке воно займало вже впродовж 30 років.

Про це у розмові з кореспондентом Інформаґенції культурних індустрій ПРО повідомила Ірина Коберник, провідний методист Будинку актора.

«КМДА не вважає потрібним існування такого мистецького закладу, з яким пов`язані імена Н.Ужвій, О.Кусенко, Є.Мірошніченко, Б.Ступки, А.Роговцевої, Б.Которовича, О.Єфремова, К.Лаврова, М.Ульянова, Ю.Щербака, О.Басистюк, Р.Недашківської, Н.Матвієнко, та багатьох-багатьох інших акторів, режисерів, художників, драматургів, співаків, музикантів України, Росії, Великобританії, США, Чехії, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, і з яким співпрацювали Британська Рада в Україні, Міжнародна Печерська школа, Посольство США, Посольство Чехії, Посольство Росії, Посольство Іспанії, Французький культурний Центр, Гете-Інститут», – повідомила пані Ірина.

Заздалегідь керівництво Будинку актора про припинення дії договору оренди ніхто не попередив. Таким чином, усі заплановані на вже березень концерти та вистави за участю виконавців із Великобританії, Німеччини, Італії-Монте-Карло, Луганська, Одеси, Санкт-Петербурга, Львова, Хмельницького залишаються під загрозою зриву.

Пані Ірина повідомила, що готує листа на ім’я Віктора Януковича та наступного тижня планує провести прес-конференцію з приводу виселення та фактичної ліквідації Будинку актора з культурного простору столиці.