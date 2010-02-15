Помер письменник Дік Френсіс

Відомий англійський письменник Дік Френсіс (справжнє ім`я Ричард Стенлі Френсіс) помер у віці 89 років, передає телеканал Sky News.

Д.Френсіс був майстром детективного жанру. Він написав 40 романів, дії в яких пов`язані зі світом кінного спорту і навколо нього, зазначає NEWSru.

Д.Френсіс розпочав свою кар`єру як жокей на перегонах, служив льотчиком під час Другої світової війни, потім у 50-х роках неодноразово ставав чемпіоном країни.

Першим і найбільш вдалим детективним романом письменника вважається "Фаворит" (1962), де описується життя жокея. Теми інших романів Д.Френсіса також пов`язані з перегонами. "Смерть на іподромі", "Скачка тринадцяти", "Охота на коней", "На півголови попереду", "Дикі коні", "Ніздря в ніздрю" та інші.