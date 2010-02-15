У столиці вперше пройде фестиваль латиноамериканської культури

У неділю, 21 лютого, у Києві вперше відбудеться фольклорний фестиваль латиноамериканської культури "Alma Latinoamericana" ("Душа Латинської Америки"). Гостей чекає виставка народних ремесел, пригощання традиційними аргентинськими стравами, танцювально-музичне шоу.

Як повідомили організатори фестивалю, програмою передбачена виставка народних ремесел, унікальних виробів ручної роботи, традиційних музичних інструментів і національних костюмів країн Латинської Америки. По виставці гостей супроводжуватимуть корінні жителі – гіди-латинос.

Також тут буде розміщена ексклюзивна виставка фотографій, малюнків і плакатів, що наочно розповідають про стародавні культури, що існували на території країн Латинської Америки ще до прибуття Колумба.

Відвідувачів фестивалю годуватимуть традиційними стравами аргентинської кухні і пригощатимуть національним перуанським коктейлем "Pisco sauer".

Крім того, гостей чекає запальне танцювально-музичне шоу від кращих україно-латиноамериканських колективів. Під автентичну музику Перу, Куби, Аргентини, Бразилії, Мексики, Домініканської Республіки, Еквадору, Колумбії і Пуерто Ріко танцюристи повідають про звичаї і історію цих країн.

Упродовж усієї "латиноамериканської подорожі" на плазмових екранах демонструватимуться відеоролики про історію, традиції і сучасне життя країн-учасників фестивалю.

Раніше планувалося, що фестиваль відбудеться 20 лютого, проте пізніше було перенесено на один день пізніше. Початок 21 лютого о 18:00 в Будинку культури і мистецтв СБУ.

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