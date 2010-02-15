Нова робота Поланські одержала позитивні відгуки на Берлінале

Остання робота метра режисури Романа Поланські, заарештованого за звинуваченням в зґвалтуванні неповнолітньої, стала найочікуванішою прем`єрою кінофестивалю "Берлінале". Сам режисер на світову прем`єру свого дітища, яка відбулася в минулі вихідні в конкурсній програмі, з`явитися звичайно не зміг – він знаходиться під домашнім арештів у своєму шале в Швейцарії під постійним електронним спостереженням і носить спеціальний браслет, оснащений радіопередавачем.

Німецькі ж критики в більшості дали позитивні відгуки на картину "Письменник-примара" (The Ghost Writer). Більшість кінокритиків сходяться на думці, що картину слід охарактеризувати як "політичний тріллер".

У фільмі розповідається про письменника, який збирається написати мемуари колишнього прем`єр-міністра Великобританії Адама Ланга і в ході роботи над мемуарами розкриває глобальну змову. Письменник, який мав намір узятися за цю роботу раніше, за загадкових обставин потонув. У ролі письменника в фільмі знявся Еван Макгрегор, прем`єр-міністра грає Пірс Броснан.

"У цьому фільмі багато паралелей з реальністю, проведених на театральний зразок. Я граю людину у вигнанні, яка колись займала високу посаду. Чи британський це екс-прем`єр Тони Блер чи ні – усе вказує в його напрямку. У книжці, у сценарії, у фільмі. З одного боку, містер Тоні Блер, який бореться за свій імідж. З іншого боку – містер Роман Поланські в Гштааде, з вертольотами і журналістами перед дверима", – розповів Броснан у інтерв`ю Sueddeutsche Zeitung.

Новий фільм Поланські вийде на екрани берлінських кінотеатрів у четвер, 18 лютого.

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