Українська стрічка залишилася без нагород Берлінале

Переможця короткометражної програми Берлінале визначили ввечері 16 лютого. Золотого ведмедя отримав швед Рубен Остлунд за короткометражку “Інцидент біля банку”.

“Жодного з двох ведмедів ми не отримали, – каже продюсер Слабошпицького Володимир Тихий. - Мирослав дещо розхвилювався. Але тим, кого він вважав конкурентами, теж не дали. Срібного ведмедя дали ізраїльському фільму режисера Шая Мєдзинського. У ньому сім`я шукає камінь на могилу свого сина”.

“Інцидент біля банку” починається із загального плану перед банком. Двоє друзів зустрічаються, говорять. З`являється двоє невдах-грабіжників на мопеді. Дістають пістолети і йдуть до банку. Поки друзі розмірковують, що робити, грабіжники вискакують з банку і розуміють, що переплутали двері. Знімали окремими шматочками, а потім два місяці складали їх на комп`ютері. У фільмі багато подій і персонажів, їздять автобуси", – переповідає він сюжет.

“Якби фільму не дали нагород, він би й без того пролунав абсолютно серйозно. Через 5 днів на Youtube було б більше мільйона переглядів. 35-річний Рубен Остлунд уже зробив непогану кар`єру, мав номінацію на Оскар, приз Канського фестивалю за короткий метр. Але хлопець він страшно кумедний”, – розповідає Тихий.

Українського продюсера приємно вразила сама церемонія: “Необтяжлива, не було представників мерії з почесними промовами. Було стисло, урочисто і по-діловому. Президент Берлінале Дітер Кьослік з`явився з нетрів залу. Роздягаючись по дорозі, вручив Золотого ведмедя. Як у кіно показують. Бо в реальності такі церемонії дуже нудні і не цікаві, а вони викинули усе зайве”.

Багато режисерів були здивовані рішенням журі.

“Мирослав нормально все сприйняв. За півгодини учасників програми короткого метру привезли в нічний клуб. Мирослав уже посміхався і фотографувався з рештою режисерів. Подружився з японцями, які нічого взагалі не розуміли і чомусь приїхали без перекладача. Але на нюанси мови вже ніхто не звертав уваги. Ми поїхали о третій, у розпалі вечірки, але мали на завтра плани. На вечірці переможець притулився до стіни з пивом. Він втомився від численних інтерв`ю. Усіх інших нарешті попустило. Непереможці розслабилися і почали веселитися. А він виглядав, ніби випадково опинився на цьому святі”. – каже Тихий.

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