В Україні з`явиться національний природний парк “Цуманська пуща”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився створити на території Ківерцівського району Волинської області Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща».

Про це йдеться в указі Президента, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

До території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» погоджено в установленому порядку включення 33475,34 га земель, а саме: 3471,54 га земель, що надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) національному природному парку в постійне користування, і 30003,8 га земель, що включаються до його складу без вилучення.

У зв’язку з цим Президент доручив Кабінету міністрів забезпечити: вирішення питання щодо утворення адміністрації Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» та забезпечення її функціонування; затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»; вирішення протягом 2010 року відповідно до законодавства питання щодо надання у постійне користування Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» 3471,54 га земель; розроблення протягом 2010 – 2012 років і затвердження в установленому порядку Проекту організації території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів; розроблення протягом 2010 – 2012 років проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою з організації та встановлення меж території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

Також уряд має передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про держбюджет на наступні роки кошти, необхідні для функціонування Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».