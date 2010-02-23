Богумілу Бердиховську нагородили орденом Княгині Ольги

Відому польську громадську та культурну діячку Богумілу БЕРДИХОВСЬКУ нагороджено українським орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України в Республіці Польща, урочисте вручення ордена відбулось у приміщенні посольства.

Б.БЕРДИХОВСЬКА нагороджена орденом за вагомий особистий внесок у розвиток відносин між Польщею та Україною, у тому числі, в сфері обміну молоді, культурної та політичної співпраці.

„Протягом багатьох років вона реалізовує засади взаємної толерантності, зближення і поєднання українського і польського народів, незмінно підтримує українську ідею в польському суспільстві, належить до числа організаторів та активних діячів української меншини в Польщі”, - зазначили у прес-службі посольства.

Нагороду Б.БЕРДИХОВСЬКІЙ вручив посол України в Польщі Олександр МОЦИК.

Крім того, Б.БЕРДИХОВСЬКА є автором кількох фундаментальних публікацій, які показують успішну співпрацю українських та польських інтелектуалів, чиї постулати знайшли відображення у державних законодавчих актах та важливих двосторонніх угодах.

Завдяки Б.БЕРДИХОВСЬКІЙ кілька десятків молодих митців, діячів культури і літераторів з України щороку беруть участь у стипендіальній програмі «Гауде полонія».

„Результатом таких стипендіальних програм сьогодні стали численні творчі взаємні поїздки, концерти, угоди про співпрацю між музеями та дослідницькими установами і навіть спільні українсько-польські музичні колективи”, - зазначили в посольстві.