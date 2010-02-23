6 березня вибиратимуть пісню для Лазаровича на «Євробачення–2010»

6 березня о 19:00 у прямому ефірі Першого Національного відбудеться національний відбір пісні, з якою Василь Лазарович представлятиме Україну на Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення–2010».

Шоу відбуватиметься в АСБ-1 Національної телекомпанії України. Василь Лазарович виконає шість пісень, одну з яких інтерактивним голосуванням та голосуванням журі буде обрано для Конкурсу Євробачення–2010. У разі, якщо декілька пісень наберуть однакову кількість балів, переможе та пісня, за яку проголосує більшість журі. Василь виконуватиме пісні, запропоновані українськими та іноземними композиторами.

Окрім Василя Лазаровича, виступлять також українські зірки та інші конкурсанти Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення–2010». Очікується приїзд представника Болгарії Міро, інформує УТ-1.