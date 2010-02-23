У Львові відкриються «Цинамонові крамниці» Юрія Коха

25 лютого о 17.00 у галереї LvivArt – відкриється VI персональна виставка Юрія Коха у м. Львові під назвою « Цинамонові крамниці».

Як повідомила ZAXID.NETкерівник галереї Юля Скоп, назва є умисною, адже на цю виставку «самоорганізувались» твори, головними персонажами, яких є міські кав’ярні, галереї, крамниці, до світла яких завжди прагнули всі покоління львів’ян і як не прийнято казати – « гостей нашого міста».

Художник відображає і синтезує різних людей, котрі мешкали у Місті за часів Австрії, Польщі, Совдепії, а також вдається до позагеографічних та позачасових алюзій, ніби заклинаючи «на філіжанку кави» майстрів, музикантів, батярів, антикварів, дівчат та іншу розмаїту містову «живність» всіх часів та народів.

Колись, дуже давно (ще у минулому тисячолітті) філософ Олена Мазуркевич ось так стисло охарактеризувала творчість Юрка Коха: «можна підшукати більш-менш вдалу поетичну метафору на зразок «марш голих цеглин» чи «стриптиз іржавої дахівки». Можна ризикнути перелічити пари жіночих ніг або жарівки у нічних віконцях. І ще багато такого до болю знайомого і такого недосяжного водночас. Єдине, що ніколи не піддається репарації - це мелодика кохівських картин, одвічно невловиме медитативне світовідчуття художника..»

Довідка: Юрій Кох народився в 1958 р. у Львові.

1978 – закінчив Львівське художнє училище ім.. І. Труша.

1986 – закінчив Український поліграфічний інститут.

1988 – 1992 рр. – член мистецького товариства «Шлях».

З ІІІ тисячоліття – член Сукцесійного Цеху Leopolis.

Дизайнер понад 70 книг відомих українських літераторів.

Працює в галузі малярства, графіки плакату і книжкового дизайну.

Автор статей та есеїв на мистецьку тематику.

Нагороджений медалями та дипломами 5-ти міжнародних виставок.

1984 – 2010 – учасник 190 графічних та малярських виставок у 30 країнах світу.