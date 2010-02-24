Ющенко зробив Харківський театр опери та балету національним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 218/2010 “Про надання Харківському державному академічному театру опери та балету імені М.В.Лисенка статусу національного”.

Як йдеться у розміщеному на сайті глави держави документі, відповідний статус надано “ураховуючи вагомий внесок Харківського державного академічного театру опери та балету імені М.В.Лисенка у справу національного духовного відродження та з метою підтримки і розвитку українського музичного мистецтва”.

Надалі Харківський державний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка іменуватиметься "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка".