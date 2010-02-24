У Свято-Дмитрівському храмі виявили настінні розписи ХІХ ст.

У Свято-Дмитрівському храмі Української автокефальної православної церкви в Харкові в ході ремонтних робіт відкрився розпис ХІХ ст.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ Ігор ІСІЧЕНКО.

«У Свято-Дмитрівському храмі Української автокефальної православної церкви, який був повернений церковній громаді після того, як з 1929 по 1993 використовувався не за призначенням (там розміщувалися клуб автодору, майстерня ДОСААФу, кінотеатр «Спорт», кафе), при провадженні ремонтних робіт було відкрито розписи кінця 19 століття», - розповів він.

Настінний розпис має форму хреста, в центрі якого зображено Пресвяту Богородицю у повний зріст, вгорі – Ісуса Христа, а ліворуч і праворуч – десять постатей святих, що дивляться на Богородицю. За словами І.ІСІЧЕНКА, весь розпис і лики цілеспрямовано понівечені насічками. Основа розпису вкрита щілинами, що утворилися внаслідок перебудов храму. Попередньо можна припустити, що на розписі зображено явлення Пречистої Діви Марії на Почаївській горі, зазначив Архієпископ Харківський і Полтавський.

За словами І.ІСІЧЕНКА, знахідка стала «приємним сюрпризом» для парафіяльної громади, яка вважала, що «понівечений храм вже не зберіг жодних слідів первісного розпису». Настінні розписи, на думку архієпископа, мають швидше історичну, аніж художню цінність, тому «сенсу у відновленні первісного вигляду немає».

«Вони не мають якоїсь особливої художньої цінності, але мають неабияку цінність історичну як слід тих ран, які були завдані церкві у минулому столітті. Важливо лишити цей слід не стільки як первісний вигляд церкви, а як сліди знущання над нею», - акцентував він.

За словами І.ІСІЧЕНКА, настінний розпис передбачається закріпити в такому вигляді, в якому його було знайдено, і таким способом зберігати надалі.

І.ІСІЧЕНКО зазначив, що зараз відбувається поетапна реконструкція будівлі Свято-Дмитрівської церкви, готується проект групою архітекторів із Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, який передбачає відтворення первісного виду церкви.