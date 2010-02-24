Басист «Deep Purple» дасть два концерти в Україні

В рамках європейського турне басист легендарної групи "Deep Purple" Гленн Х’юз виступить з концертами в Києві nf Одесі. У програмі - кращі пісні з репертуару "Deep Purple" і авторські роботи.

У Києві Г.Х’юз виступить 20 березня в Міжнародному центрі культури і мистецтв (Жовтневому палаці), початок в 19:00. Вартість квитків від 300 до 1000 грн. Другий концерт відбудеться 21 березня в одеському театрі Музкомедії.

Гленн Х’юз - британський і американський вокаліст, бас-гітарист, автор пісень. Відомий за виступами в гуртах "Deep Purple" (брав участь у записі шести альбомів групи), "Black Sabbath", "Whitesnake", "The KLF", в проекті "Phenomena". Також на його рахунку - співпраця з багатьма відомими виконавцями, зокрема з Гаррі Муром.

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