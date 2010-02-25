В університеті ім. Драгоманова відбудеться «V Тиждень мистецтв»

1-5 березня в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова відбудеться «V Тиждень мистецтв», інформує Буквоїд.

Цього року серед чисельної кількості заходів відбудеться круглий стіл на тему «Інтернет та самвидав як простір творчої реалізації», учасниками якого стануть брати Капранови, Сергій Пантюк, Сергій Руденко та інші. Також відбудеться творча зустріч з Ірен Роздобудько та «Сліва-фест у Драгомановському університеті» (ведучий – Сергій Пантюк).

Відомо, що на ювілейний «Тиждень мистецтв» також завітають: шоу-мен Юрій Горбунов, актор Анатолій Гнатюк, куратор «Я галерея» Павло Гудімов. Відбудуться майстер-класи «Українська каліграфія» та «Мистецтво фотографії», перформанси, творчі виступи тощо.

Урочисте відкриття відбудеться 1-го березня 2010 року о 13.00 на арт-поверсі «15» гуманітарного корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14).

Захід приурочений 175-річчю НПУ імені М.П. Драгоманова, 5-річчя Інституту філософської освіти і науки та 45-річчя кафедри культурології

Повна програма заходу викладена на сайті www.ifon.npu.edu.ua.