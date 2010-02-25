Фільм про Чорнобиль став номінантом на «Оскар»

09:40, 25 лютого 2010
Культура
0 0

Режисер - 35-річна ірландка

Фільм про Україну став номінантом на премію “Оскар” серед короткометражних іноземних стрічок, повідомляє Gazeta.ua. Картина називається “Двері” й присвячена темі Чорнобильської аварії. Її зняли за вісім днів у Прип`яті й Києві. Режисером стала 35-річна ірландка Хуаніта Вілсон.

Виконавчий продюсер фільму Віталій Шереметьєв вважає, що стрічка найдраматичніша серед номінантів.

“Головні ролі зіграли білорус Ігор Сігов, росіянка Джульєтта Казакевич-Геринг та українська школярка Лілія Гречка, яку режисерка знайшла просто на вулиці Києва. Це її перший досвід в кіно”, - сказав він.

В основі сюжет фільму - документальна повість білоруського письменника Миколи Калугіна "Чорнобильська молитва". Це історія української родини, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи й була виселена з Прип`яті. Відразу після аварії в родині помирає донька. За давньою традицією дівчинку треба поховати на дверях зі свого дому. Батько потайки повертається по двері в Прип’ять, щоб дотриматися традиції.

Режисерка зазначила, що цим фільмом хотіла нагадати людям про Чорнобиль, про людей, які досі носять цю трагедію в серці.

"Двері" вже отримали 5 нагород на фестивалях в Единбурзі, Сербії, Боснії і Герцеговині. Чи отримає картина "Оскара" стане відомо 7 березня, коли оголосять переможців премії.

Це друга картина про Чорнобиль на "Оскарі". 2004 року премію за кращий короткометражний фільм отримала документальна стрічка "Серце Чорнобиля" американської режисерки Меріен Делело.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter