Фільм про Чорнобиль став номінантом на «Оскар»

Фільм про Україну став номінантом на премію “Оскар” серед короткометражних іноземних стрічок, повідомляє Gazeta.ua. Картина називається “Двері” й присвячена темі Чорнобильської аварії. Її зняли за вісім днів у Прип`яті й Києві. Режисером стала 35-річна ірландка Хуаніта Вілсон.

Виконавчий продюсер фільму Віталій Шереметьєв вважає, що стрічка найдраматичніша серед номінантів.

“Головні ролі зіграли білорус Ігор Сігов, росіянка Джульєтта Казакевич-Геринг та українська школярка Лілія Гречка, яку режисерка знайшла просто на вулиці Києва. Це її перший досвід в кіно”, - сказав він.

В основі сюжет фільму - документальна повість білоруського письменника Миколи Калугіна "Чорнобильська молитва". Це історія української родини, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи й була виселена з Прип`яті. Відразу після аварії в родині помирає донька. За давньою традицією дівчинку треба поховати на дверях зі свого дому. Батько потайки повертається по двері в Прип’ять, щоб дотриматися традиції.

Режисерка зазначила, що цим фільмом хотіла нагадати людям про Чорнобиль, про людей, які досі носять цю трагедію в серці.

"Двері" вже отримали 5 нагород на фестивалях в Единбурзі, Сербії, Боснії і Герцеговині. Чи отримає картина "Оскара" стане відомо 7 березня, коли оголосять переможців премії.

Це друга картина про Чорнобиль на "Оскарі". 2004 року премію за кращий короткометражний фільм отримала документальна стрічка "Серце Чорнобиля" американської режисерки Меріен Делело.