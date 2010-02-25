У Києві відбудеться круглий стіл ”Чим живе культурна журналістика”

26 лютого у Києві в приміщенні Британської Ради відбудеться дискусія, присвячена проблемам висвітлення питань культури в сучасних українських медіа.

За словами організаторів, ця дискусія покликана прозондувати ситуацію, що склалася у культурній журналістиці. Чи достатньо повно вона відображає культурні процеси та події? Чи не надто захоплюється інформуванням, не приділяючи серйозної уваги аналізу? Чи, справді, анонс важливіший за рецензію чи інші форми розповіді про мистецькі явища? Чого бракує сучасній культурній журналістиці?

До участі запрошено журналістів та культурологів. У круглому столі візьмуть участь редактори і журналісти провідних українських ЗМІ.

Модератор – Юрій Макаров, письменник, тележурналіст, член редакційної ради та оглядач журналу "Український тиждень".