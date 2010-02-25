«Артек» оголосив конкурс на створення свого нового талісмана

Напередодні свого 85-річчя Міжнародний дитячий центр «Артек» оголосив Всесвітній конкурс на краще художнє рішення для стилізації талісмана «Артека».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МДЦ «Артек», зазначивши, що впродовж багатьох років м`яка іграшка - ведмежа - служила символом і талісманом «столиці дитинства». М`які «ведмежата» і ляльки різноманітних розмірів, від двометрових до крихітних, традиційно супроводжували артеківські заходи. Їх дарували почесним гостям, нагороджували юних артеківців і відправляли з миротворчою місією в інші країни.

Але сьогодні МДЦ «Артек» пропонує юним, а також професійним художникам і дизайнерам створити новий, стильний, що відповідає духу часу образ артеківського талісмана, враховуючи при цьому традиційні характеристики нашого ведмежати.

Малюнки приймаються до 15 квітня 2010 року за адресою: 98645 АР Крим, МДЦ «Артек», вул. Ленінградська, 41 з позначкою «На конкурс». А також на електронну адресу: mria_artek@i.ua.

Переможцеві конкурсу буде надана можливість приїхати на святкування 85-річчя «Артеку», що відбудеться 16 червня.