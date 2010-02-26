У Львові стартує конкурс на фінансову підтримку книговидавців

З 26 березня 2010 року у Львові стартує третій конкурс на фінансову підтримку видання українськомовної книги. Про це під час прес-конференції повідомив заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів повідомляє Zaxid.net.

«Львівська міська рада проводить цей конкурс вже третій рік поспіль. У 2008 році ми дофінансували 15 видань, у 2009-му – 17 на суму 350 тисяч грн. Важко сказати, який буде бюджет цього року, але ми подаватимемо для затвердження ще більшу суму», - зазначив Василь Косів.

У 2009 році під цей проект місто виділило 350 тис. грн, за котрі було до фінансовано 17 книг. Єдина умова конкурсу - фінансова підтримка видання не може перевищувати 20 тис. грн, або 50% вартості тиражу, натомість частина книжкової продукція, виданої за підтримки Львівської міської ради, обов’язково передається для поповнення фондів міських бібліотек та бібліотек закладів освіти.

«Ми підтримуємо найрізноманітніші видання. У комісії, до складу котрої входять представники органів виконавчої влади, спілок, бібліотек та експерти книговидання, є загальна згода, стосовно того, що не потрібно виокремлювати важливість книг для дітей чи для дорослих. Тож у переліку є науково-дослідницькі книги, книги про Львів, книги для дітей. Цього року особливу увагу також приділили Богданові Ігорю Антоничу», - зазначив Василь Косів.

Заявки на участь в конкурсі прийматимуться до 26 березня 2010 року включно. Конкурс триває 55 календарних днів з моменту оголошення. Для участі видавництву необхідно подати документи за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада (Центр обслуговування мешканців). Необхідні документи: заява на ім’я начальника управління культури і туризму про надання фінансової підтримки, реєстраційна картка встановленого зразка, установчі документи учасника конкурсу, копію угоди з видавництвом та копію свідоцтва про внесення до державного реєстру видавців, інші документи, що підтверджують право на видання, детальний кошторис витрат на видання, рукопис або макет видання.

«Для мене, як видавця, важливо, що книги, видані в рамках конкурсу потраплять не лише в домашні бібліотеки читачів, а й до публічних бібліотек. Крім того, варто було б давати гранти авторам які мають намір написати або перекласти книгу», - зазначив директор видавництва «Літопис» Михайло Комарницький.