Фільм «Пророк» отримав дев`ять премій «Сезар»
12:00, 28 лютого 2010Культура
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Претендент на Оскар
У Парижі пройшла 35-а церемонія нагородження кінопремією «Сезар». Як повідомляє Variety, найбільше нагород отримала картина Жака Одіяра «Пророк». Стрічка була удостоєна дев`яти «Сезарів», зокрема в категоріях «Найкращий фільм» і «Найращий режисер».
«Пророк» також претендує на премію «Оскар» як найкращий іноземний фільм.
Найкращим актором визнали Тахара Рахіма, актрисою – Ізабель Аджані.
Найкращим іноземним фільмом був названий «Гран Торіно» Клінта Іствуда.
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