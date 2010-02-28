Фільм «Пророк» отримав дев`ять премій «Сезар»

У Парижі пройшла 35-а церемонія нагородження кінопремією «Сезар». Як повідомляє Variety, найбільше нагород отримала картина Жака Одіяра «Пророк». Стрічка була удостоєна дев`яти «Сезарів», зокрема в категоріях «Найкращий фільм» і «Найращий режисер».

«Пророк» також претендує на премію «Оскар» як найкращий іноземний фільм.

Найкращим актором визнали Тахара Рахіма, актрисою – Ізабель Аджані.

Найкращим іноземним фільмом був названий «Гран Торіно» Клінта Іствуда.

Газета.ру