ЛаТойя Джексон: Майкла вбили, і це було сплановано
"Він дав дуже багато цьому світу, людям. Втративши його, ми втратили когось ніжно коханого й дорого серцю...". Три дні в Києві провела рідна сестра загиблого короля поп-музики...
Днями небосхил столичних подій осяяла ще одна іноземна “зірка”. Три дні в Києві провела рідна сестра Майкла Джексона ЛаТойя.
53-річна співачка має певну репутацію бунтарки, яка найбільшим своїм безумством вважає зйомки для Playboy, що було причиною сімейних конфліктів і стало несподіванкою не тільки для рідних, але й для самої зірки, «адже це сталося невідомо як, і було геть для неї нетиповим». Після того в цьому журналі її знімки з`являлися тричі, вона хотіла змінити прізвище й стала авторкою книги мемуарів «Життя з Джексонами», яка викликала справжній скандал навколо зіркової родини і всередині неї. Єдиним хто закривав очі на всі навіжені й провокаційні її вчинки й навіть схвалював їх був Майкл, про якого співачка згадує з хвилюванням і ніжністю. Саме ЛаТойя ініціювала проведення повторного слідства й запевняє, що знає, хто причетний до змови, результатом котрої стало вбивство її брата.
Це не перший візит співачки до нашої столиці. Вона вже виступала на київській сцені 15 років тому. Зараз же приїхала в якості vip-гості премії «Телезірка» для того, щоб отримати спеціальний приз, присвячений пам`яті короля поп музики. Зупинилась ЛаТойя в столичному готелі Hyatt, де відбулась прес-конференція. Під час спілкування з журналістами співачка ділилася спогадами про загиблого брата й планами щодо доброчинності в Україні:
Ви впізнали Київ після 15-річної відсутності?З часу мого останнього візиту до Києва так багато змінилось. Я не очікувала,що місто так зміниться й розбудується, зараз воно геть інше. До того ж, тоді я думала, що Україна - це частина Росії.
Що плануєте робити в нашому місті?У вас надзвичайно багато мистецтва й історії, що дуже цікаво для жителів такої молодої країни як США. Й мені хотілося б подивитись на цю красу. Я не дочекаюся, коли нарешті зможу прогулятися містом.
У вашій творчості була велика перерва. Планується новий альбом?Я працюю над новою платівкою й думаю, що незабаром вона з’явиться у продажу. Зібралося дуже багато речей, про які хотілося б розказати, емоцій, які хотілося б вкласти в музику. Звісно буде турне, і якщо мене запросять, я із задоволенням приїду з концертом до України.
Які найяскравіші спогади збереглися у вас про Майкла?Я можу розповідати дуже багато, тяжко вибрати щось одне. Адже такого як Майкл більше ніколи не буде. Він дав дуже багато цьому світу, людям. Втративши його, ми втратили когось ніжно коханого й дорого серцю. Я дуже ним пишаюся, хочу продовжувати його благодійну діяльність. І мій візит до України частково здійснено в цьому контексті.
Що вам найбільше подобалось у Майклові?Те, що в душі він залишався дитиною. Він був генієм і великою дитиною одночасно. І це дуже важливо. Адже він намагався зберегти в собі те, що його приваблювало найбільше в дитинстві: чистоту, відкритість, бажання пізнавати світ.
Як змінила ваші стосунки з родиною смерть брата?Насправді з родиною у мене дуже теплі стосунки. Й те, що між нами є якась відчуженість - це неправда. Були якісь непорозуміння, але то було дуже давно й не суттєво. Звісно, з Майклом ми були близькі.
Як виховання у вашій родині вплинуло на ваше творче й особисте життя?Дуже важко бути донькою такого батька й не піти в шоу-бізнес. Але спочатку я не в ньому вбачала своє майбутнє. Я хотіла стати юристом. Вивчати юриспруденцію, частково й для того, щоб розбиратись у контрактах брата. Але в мене не вийшло багато часу присвятити цій справі. Мій батько мав інші плани на мене. Отже шоу-бізнес став моїм життям. Зараз же я займаюсь благодійністю. Я приїхала з важливою метою і великим бажанням продовжувати роботу мого брата в цій сфері. Й на Україні також. Я дізналася про фонд «Діти України» й він мене дуже зацікавив. Я хотіла би більше про нього дізнатись й співпрацювати.
Наскільки близькі ви були з вашим братом?Ми бачилися десь за 2-3 х тижні до його смерті. Ми були дуже близькі, багато розмовляли. Він тоді мені дуже відкрито й відверто сказав, що боїться за своє життя. Мене це занепокоїло, але я подумала, що треба бути божевільним, щоб щось заподіяти Майклові, що на це ніхто не наважиться. Але він щось передчував і говорив про це з нашою мамою.
Як ви думаєте, що насправді трапилося з Майклом?Його вбили. Я казала й буду про це казати. Й це зробила не одна людина. Це все було сплановано. Майкл відчував, що з ним може статись щось погане.
Як ставитеся до версії про інсценування Майклом власної смерті?Я б дуже хотіла думати, що він живий. Але це неправда, його більше немає з нами. Це було б найпрекрасніше відчуття, сидіти тут і знати, що він живий. Я провела біля його тіла дуже багато часу й знаю, що це все тільки чутки.
Тетяна Шульга