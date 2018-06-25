ЛаТойя Джексон: Майкла вбили, і це було сплановано

Днями небосхил столичних подій осяяла ще одна іноземна “зірка”. Три дні в Києві провела рідна сестра Майкла Джексона ЛаТойя.

53-річна співачка має певну репутацію бунтарки, яка найбільшим своїм безумством вважає зйомки для Playboy, що було причиною сімейних конфліктів і стало несподіванкою не тільки для рідних, але й для самої зірки, «адже це сталося невідомо як, і було геть для неї нетиповим». Після того в цьому журналі її знімки з`являлися тричі, вона хотіла змінити прізвище й стала авторкою книги мемуарів «Життя з Джексонами», яка викликала справжній скандал навколо зіркової родини і всередині неї. Єдиним хто закривав очі на всі навіжені й провокаційні її вчинки й навіть схвалював їх був Майкл, про якого співачка згадує з хвилюванням і ніжністю. Саме ЛаТойя ініціювала проведення повторного слідства й запевняє, що знає, хто причетний до змови, результатом котрої стало вбивство її брата.

Це не перший візит співачки до нашої столиці. Вона вже виступала на київській сцені 15 років тому. Зараз же приїхала в якості vip-гості премії «Телезірка» для того, щоб отримати спеціальний приз, присвячений пам`яті короля поп музики. Зупинилась ЛаТойя в столичному готелі Hyatt, де відбулась прес-конференція. Під час спілкування з журналістами співачка ділилася спогадами про загиблого брата й планами щодо доброчинності в Україні:

Ви впізнали Київ після 15-річної відсутності? З часу мого останнього візиту до Києва так багато змінилось. Я не очікувала,що місто так зміниться й розбудується, зараз воно геть інше. До того ж, тоді я думала, що Україна - це частина Росії.

Що плануєте робити в нашому місті? У вас надзвичайно багато мистецтва й історії, що дуже цікаво для жителів такої молодої країни як США. Й мені хотілося б подивитись на цю красу. Я не дочекаюся, коли нарешті зможу прогулятися містом.

У вашій творчості була велика перерва. Планується новий альбом? Я працюю над новою платівкою й думаю, що незабаром вона з’явиться у продажу. Зібралося дуже багато речей, про які хотілося б розказати, емоцій, які хотілося б вкласти в музику. Звісно буде турне, і якщо мене запросять, я із задоволенням приїду з концертом до України.

Які найяскравіші спогади збереглися у вас про Майкла? Я можу розповідати дуже багато, тяжко вибрати щось одне. Адже такого як Майкл більше ніколи не буде. Він дав дуже багато цьому світу, людям. Втративши його, ми втратили когось ніжно коханого й дорого серцю. Я дуже ним пишаюся, хочу продовжувати його благодійну діяльність. І мій візит до України частково здійснено в цьому контексті.

Що вам найбільше подобалось у Майклові? Те, що в душі він залишався дитиною. Він був генієм і великою дитиною одночасно. І це дуже важливо. Адже він намагався зберегти в собі те, що його приваблювало найбільше в дитинстві: чистоту, відкритість, бажання пізнавати світ.

Як змінила ваші стосунки з родиною смерть брата? Насправді з родиною у мене дуже теплі стосунки. Й те, що між нами є якась відчуженість - це неправда. Були якісь непорозуміння, але то було дуже давно й не суттєво. Звісно, з Майклом ми були близькі.

Як виховання у вашій родині вплинуло на ваше творче й особисте життя? Дуже важко бути донькою такого батька й не піти в шоу-бізнес. Але спочатку я не в ньому вбачала своє майбутнє. Я хотіла стати юристом. Вивчати юриспруденцію, частково й для того, щоб розбиратись у контрактах брата. Але в мене не вийшло багато часу присвятити цій справі. Мій батько мав інші плани на мене. Отже шоу-бізнес став моїм життям. Зараз же я займаюсь благодійністю. Я приїхала з важливою метою і великим бажанням продовжувати роботу мого брата в цій сфері. Й на Україні також. Я дізналася про фонд «Діти України» й він мене дуже зацікавив. Я хотіла би більше про нього дізнатись й співпрацювати.

Наскільки близькі ви були з вашим братом? Ми бачилися десь за 2-3 х тижні до його смерті. Ми були дуже близькі, багато розмовляли. Він тоді мені дуже відкрито й відверто сказав, що боїться за своє життя. Мене це занепокоїло, але я подумала, що треба бути божевільним, щоб щось заподіяти Майклові, що на це ніхто не наважиться. Але він щось передчував і говорив про це з нашою мамою.

Як ви думаєте, що насправді трапилося з Майклом? Його вбили. Я казала й буду про це казати. Й це зробила не одна людина. Це все було сплановано. Майкл відчував, що з ним може статись щось погане.

Як ставитеся до версії про інсценування Майклом власної смерті? Я б дуже хотіла думати, що він живий. Але це неправда, його більше немає з нами. Це було б найпрекрасніше відчуття, сидіти тут і знати, що він живий. Я провела біля його тіла дуже багато часу й знаю, що це все тільки чутки.

Тетяна Шульга