Сьогодні - Всесвітній день письменника

3 березня відзначають Всесвітній день письменника.

Це свято встановлене рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club) у січні 1986 року.

Нагадаємо, ПЕН-клуб був заснований у Лондоні в 1921 році. Назва організації – абревіатура, утворена першими буквами англійських слів Poets, – поети, Essayists – есеїсти, Novelists – романісти. Абревіатура в цьому випадку співпадає зі словом pen – в перекладі з англійської – ручка.

Ідея створення організації належить англійській письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт. Першим президентом ПЕН-клубу став Джон Голсуорсі. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес ПЕН-клубу в Лондоні, у той час пен-центри були створені в 11 країнах світу. На даний час до клубу входять 144 національних центри з 101 країни.

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