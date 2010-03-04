EuroVoice дає унікальну можливість кожному талановитому виконавцю

Організатори Євробачення мають привід для хвилювання: з’явився новий музичний конкурс Eurovoice European Music Contest, котрий дає змогу звести мости музикантам між країнами Європи, Туреччини та Ізраїлю, і внести в історію своє музичне бачення, адже стильових обмежень у цьому конкурсі не передбачено. Хочеш взяти участь? Немає записів? Біжи швидше до своїх друзів, котрі можуть зробити легку демку (непрофесійний запис) , чи на студію звукозапису, та твори - можливо фани виберуть саме тебе, бо вони – журі цього конкурсу. Ясна річ, що більше в тебе прихильників, тим краще для тебе. І якщо в рідній країні фанати за виконавця проголосують поганенько, то для підтримки від «чужих» треба добряче потрудитися.

26 лютого відбулася веб-конференція з президентом конкурсу Eurovoice Music Contest Еріком Серра, відомим кінокомпозитором, автором музики до кінофільмів «Леон», «Нікіта», «Жанна Д`арк», «П’ятий елемент». Журналісти та музиканти мали змогу поставити запитання і побачити його студію. «Я музикант і моє музичне бачення як виконавця, так і композитора безмежне, тому нарешті я маю честь вам представити найдемократичніший та найпрозоріший конкурс Eurovoice Music Contest». Звичайно, при слові найпрозоріший виникають неоднозначні асоціації. Що підтверджують і коментарі на форумах офіційного сайту конкурсу(українського між іншим немає). Цікавим є той факт, що росіяни та українці досить скептично ставляться до нього (хоча є виключення), чого не скажеш про англійців, які натхненно прагнуть покорити нові вершини.

На моє запитання про мовний бар’єр Ерік Серра ображено відповів - ніякий. Хоч старокельтською співай, можливо ще й більше фанів з’явиться. Ще вражає аполітичність конкурсу. Хочеш співати про владу – будь ласка, хоча навряд чи музиканти співатимуть помпезні оди політикам... Можете собі уявити, що конкурс виграє команда з пікантними політичними текстами? Навряд чи. Хоч певний політичний підтекст все-таки у цьому конкурсі є, бо супер-фінал планують провести в Греції, та за словами Е. Серра, якщо ситуація в країні не зміниться, то організатори змушені будуть перенести його в Італію чи Францію, хоча композитор сподівається на Грецію, бо «це - колиска історії».

Ну і наостанок - порада майбутнім учасникам конкурсу від Еріка Серра: будьте щирими в композитуванні, відчувайте музику по своєму, адже вона – цілий Всесвіт.

Ірина Томаш