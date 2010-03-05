Чернівці претендують на членство у Лізі історичних міст

Чернівці подали заяву на вступ до міжнародної організації «Ліга історичних міст».

Як повідомив УНІАН начальник відділу міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради Володимир КИЛИНИЧ, членство у «Лізі історичних міст» дозволить обласному центру Буковини розвивати свою історичну значимість та слідувати кращим світовим практикам у збереженні історичної спадщини міста.

Організація «Ліга історичних міст» створена у 1994 році. На сьогодні, за даними прес-служби Чернівецької мерії, вона нараховує понад 70 міст, які багаті на історичні, архітектурні та культурні пам’ятки. Секретаріат ліги розташований у Кіото (Японія), президентом є міський голова Кіото – Дайсаку КАДОКАВА.