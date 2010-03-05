На Тернопільщині відслужили панахиди за Шухевичем

У церквах Тернопільщини сьогодні відбулися панахиди за Головним командиром Української Повстанської Армії Романом Шухевичем з нагоди 60-річчя від дня його загибелі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної державної адміністрації, також представники ОДА, облради та громадських організацій області взяли участь у мітингу-реквіємі в с. Гуків Хмельницької області на місці спалення тіла командира УПА.

Також заходи із вшанування Р.Шухевича відбулися в с. Заболотівка Чортківського району, де 1 березня 2009 року було встановлено та освячено пам’ятник на його честь.

У Тернополі до 17.00 на Театральному майдані проходитиме акція «Фото з генералом». Щоб привернути увагу громадян до легендарної постаті буде встановлено щит, де кожен охочий зможе зробити фото на згадку з генералом УПА. Ця акція відбуваються в рамках загальноукраїнської кампанії ОУН «Пам’ятай». Організаторами заходу є молодіжні організації “Пласт”, СУМ, «Молодіжний націоналістичний конгрес, Молода просвіта, «Тризуб» ім. С.Бандери, Товариство «Обереги».

А 7 березня у місті Бережани в місцевому краєзнавчому музеї відбудеться зустріч з дочкою легендарного генерала Марією ШУХЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві спілка національно-патріотичних об’єднань громадян "Українська громада Києва" проведе в центрі столиці захід до 60-річчя з дня смерті Головного командира УПА Р.Шухевича.

Р.Шухевич, голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, головнокомандувач Української Повстанської Армії (1943-1950 рр.) голова Проводу організації Українських націоналістів в Україні, протягом семи років очолював антикомуністичний рух опору на західноукраїнських землях. Завдяки його непересічному політичному і військовому таланту, силі духу і характеру визвольна боротьба на українських землях мала організовані, а в перші повоєнні роки - масові форми повстанських дій. Загинув смертю героя в перестрілці зі спeцгрупою МҐБ в с.Білогорща під Львовом 5 березня 1950 року.