Iron Maiden записали новий альбом

Британський гурт Iron Maiden анонсував вихід нового студійного альбому. Як повідомляє MusicRadar, реліз платівки, яка одержала назву "The Final Frontier", заплановано на літо 2010 року. Для Iron Maiden новий запис став п`ятнадцятою студійною роботою в дискографії. Трек-лист "The Final Frontier" поки не розголошується.

Виходу "The Final Frontier" передуватиме турне колективу містами Північної Америки. Гастрольна поїздка, в якій ветеранів хеві-метал сцени як спеціальних гостей супроводжуватимуть колеги з групи Dream Theater, стартує 9 червня в Далласі, штат Техас, і завершиться 20 липня концертом у Вашингтоні.

Попередня студійна платівка Iron Maiden вийшла в 2006 році. Диск "A Matter of Life and Death" одержав досить високі оцінки критиків і дістався до четвертої строчки національного британського чарта альбомів.

Цікаво, що чотирирічна перерва між релізами альбомів стала найтривалішою в кар`єрі Iron Maiden. Раніше група випускала платівки приблизно раз на два з половиною роки.

Лента.ру