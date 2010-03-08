Євробачення-2010: Україна визначила пісню, Росія - виконавця

Нарешті обрано пісню, з якою співак Василь Лазарович представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2010".

За результатами голосування телеглядачів та професійного жюрі "Нацвідбору" (50% на 50%) було визначено: Лазарович підкорюватиме Осло зі словами "I Love You", інформує ТаблоID.

Композиція на слова і музику Брендона Стоуна стала переможницею серед 5 пісень-конкурсанток.

У Росії ж визначили свого представника на "Євробаченні-2010". Країну представлятиме музичний колектив Петра Наліча. Такі результати національного відбіркового туру, який пройшов увечері 7 березня, повідомляє Лента.ру.

Петро Наліч набрав в результаті голосування 20,9 бала. Ця сума складається з голосів глядачів і професійного жюрі.

На право представляти Росію претендували 25 учасників, більшість з яких не відомі широкому глядачеві. Фінал європейського музичного конкурсу пройде в Норвегії в кінці травня.