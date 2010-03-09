Помер відомий археолог Костянтин Гупало

Відновлював образ стродавнього Києва

Костянтин Гупало пішов із життя 7 березня на 62-му році життя. Як повідомили УНІАН в прес-службі благодійної організації «Слов’янський фонд», за попередніми висновками лікарів смерть наступила внаслідок серцевого нападу. Останні роки життя археолог віддав роботі над проектом «Парк Київська Русь», відновлюючи образ Дитинця стародавнього Києва. Похорони відбудуться 10 березня, об 11.00 на Байковому кладовищі. ***Костянтин Гупало – відомий археолог, лауреат Державної премії України, голова міжнародного історичного клубу БО «Слов’янський фонд», автор численних видань і публікацій, присвячених історії Києва.

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