Конкурс піаністів імені Горовиця звертається за допомогою

Звернення про допомогу

2010 рік – ювілейний для нас. Конкурс відзначає 15 років з часу заснування. За ці роки пройшло 7 конкурсів, у яких взяли участь більш ніж 1000 молодих музикантів з України та 30 інших країн світу. Перемога в конкурсі – це почесна й висока рекомендація для виконавця і це підтверджують подальші успіхи лауреатів Конкурсу, які стали переможцями визнаних у світі міжнародних музичних змагань.

Завдяки своїй об`єктивності, яку послідовно забезпечує професійне міжнародне журі, та стабільно високому рівню організації Конкурс Горовиця пройшов суровий відбір та був прийнятий до таких відомих міжнародних організацій, як EMCY (Європейська спілка молодіжних музичних конкурсів) та WFIMC (Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів), які об`єднують найпрестижніші музичні конкурси світу. Конкурс Горовиця є єдиним представником України у цих міжнародних організаціях та одним з лише трьох конкурсів на території колишнього СРСР.

Проте цього року у зв’язку зі складною економічною ситуацією в державі ми гостро потребуємо Вашої підтримки для проведення VIII Конкурсу, який має відбутися у квітні 2010 р. Ми звертаємося за меценатською допомогою до прихильників високого мистецтва та класичної музики, шанувальників справжнього таланту та всіх тих, хто хотів би підтримати молодих та зовсім юних музикантів! Ваша допомога також важлива для того, щоб зберегти міжнародну репутацію нашої країни у світі високого музичного мистецтва.

Конкурсу можна допомогти, переславши на спеціальний рахунок фонду кошти:

Грошовим переказом на розрахунковий рахунок

Міжнародного благодійного фонду конкурсу В.Горовиця

1)р/р 26007031255771 у Старокиївському відділені Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк", ЄДРПОУ 20062322, МФО 322012.

Призначення платежу: благодійний внесок.

Квитанцiя (*.doc)

Організатори Конкурсу також будуть вдячні за допомогу від приватних компаній, а також розглянуть усі пропозиції щодо спонсорства. За довідками звертайтеся, будь ласка, до адміністрації Конкурсу за тел: (044)288-15-66; (044)288-32-38

З повагою, Дирекція Конкурсу Володимира Горовиця