Митрополит Володимир зробив музею Шевченка подарунки

9 березня 2010 року в Національному музеї Тараса Шевченка предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Володимир урочисто передав в дар музею факсимільне видання Пересопницького Євангелія та 9 раритетних книг Шевченкіани із особистого зібрання.

Митрополит Володимир за своє життя зібрав одну з кращих приватних колекцій раритетів, що стосуються життя й творчості Тараса Шевченка. Пересопницьке Євангеліє — розкішна книга, вагою майже 10 кілограм, писана пізнім уставом на пергаменті. З 1947 року Пересопницьке Євангеліє зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що спонукало його до передачі раритетів музею, митрополит Володимир зазначив, що він уже є людиною похилого віку і потрошку роздає людям усе, що збирав багато років. "Будь-яка колекція - велика, маленька - це все-таки особиста справа, а в музеях, бібліотеках це буде доступно для всіх, хто цікавиться, і з цього я буду переживати радість", - сказав митрополит.

Генеральний директор музею Наталія Клименко подарувала від імені музею блаженнішому митрополиту Володимиру семитомне академічне видання "Тарас Шевченко" та наголосила на тому, що безцінна Євангеліє буде не просто зберігатися в фондах музею, а й експонуватиметься відвідувачам.

До 196-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в музеї відкрилася також виставка Шевченкіани із зібрання Блаженнішого Митрополита Володимира - 15 видань, дослідження про Шевченка дореволюційного періоду. Почесне місце в колекції посідають прижиттєві видання творів Т.Шевченка, зокрема і виданий коштом Платона Симиренка у 1860 році останній за життя поета "Кобзар".

Серед подарованих книг також були:

Шевченко Т. Артист. Повість. Переклав Олександр Кониський. Київ-Ляйпціг.

Ватра.Літературный зборникъ. Выдавъ Василь Лукичъ. На честь и на память дайцять пять-лиьтныхъ роковинъ смерти Тараса Шевченка и дайцать пять-литьнои літературнои дияльности Юрія Федьковича. 1887.