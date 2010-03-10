Гай Річі зніме фільм про короля Артура

Кінокомпанія Warner Bros. запускає у виробництво фільм, присвячений легендарному королеві Артуру. Як повідомляє видання Variety, режисером проекту стане Гай Річі, який поставить картину за власним сценарієм, написаним у співавторстві з Джоном Ходжем (John Hodge).

Стверджується, що в основі проекту буде твір Томаса Мелорі "Смерть Артура", написаний в кінці XV століття. У ньому розповідається про короля бриттів, який в VI столітті нашої ери зміг відбити нападників, які вторглися на територію сучасної Англії саксів.

Вважається, що Мелорі зібрав воєдино кельтські оповіді, численні легенди та романи про короля Артура і "лицарів Круглого столу" і, переробивши їх, створив свої романи-компіляції, що відображали настрої свого часу.

Нагадаємо, що спочатку студія Warner Bros. мала намір доручити Річі екранізацію коміксів про інопланетного мисливця за головами Лобо, проте після успіху "Шерлока Холмса", що заробив у світовому прокаті майже 500 мільйонів доларів, режисер одержав завдання зайнятися сиквелом картини.

Коли Річі приступить до зйомок фільму про короля Артура, поки не уточнюється.

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