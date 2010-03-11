Януковича просять заборонити Лазаровичу співати на ”Євробаченні”

Співак Василь Лазарович, який представляє нашу країну на "Євробаченні" знов у центрі скандалу, повідомляє видання "Сегодня". Не встигли утихнути пристрасті з приводу його відбору на конкурс (Перший Національний телеканал ще два місяці тому визначив учасника від України на єврошоу, не залучаючи глядачів, а просто внутрішнім голосуванням), як знову через Лазаровича збунтувалися діячі шоу-бізнесу.

Гендиректор "Нового каналу" Ірина Лисенко, виконавчий продюсер групи каналів "Інтер" Єгор Бенкендорф, артисти Таїсія Повалій, Руслана Писанка, композитор Костянтин Меладзе, видавець Валід Арфуш та інші надіслали листа президентові з проханням розібратися в ситуації з відбором учасника, оскільки, за їхными словами, президент НТКУ Василь Ілащук відправив від України на конкурс нібито наближеного до нього Лазаровича. А також терміново втрутитися в ситуацію і провести відкритий відбір, як це було протягом останніх трьох років.

Можна припустити, що ті ж Меладзе і Лисенко переймаються за своїх "фабрикантів", але, наприклад, Писанка, яка, звичайно ж, на єврошоу виступати не буде, заступилася не для себе. "Це справа не тільки музикантів, – обурено заявила актриса. – Не повинно бути жодних міжсобойчиків і непрозорих підходів".

А позиція Бенкендорфа така: "З юридичної точки зору НТКУ має рацію – як компанія-мовець вони можуть самі визначати конкурсанта, але... Не хочу заглиблюватися в жовтизну, хто з ким дружить, але мені такий вибір незрозумілий. Того, хто представлятиме Україну на конкурсі, повинна вибрати більшість. У нас багато гідних артистів, Джамала, наприклад, та ще людей двадцять набереться".

У Адміністрації президента вже прочитали лист. "У мене було враження, що повторюється історія з "Гринджоламі", коли ця група зганьбила нашу країну на всю Європу, – говорить замглави АП Ганна Герман. – Це трапилося через корупційні підходи, які і на цей раз мали місце. Сьогодні зберемо діячів культури й поставимо питання про відміну "підкилимового" рішення НТКУ. Необхідно швидше провести відкритий конкурсний відбір".

До речі, сама Ганна Герман любить класичну музику, а ось Віктор Янукович, за її словами, – народні пісні, які сам же і співає.

У НТКУ нам заявили, що ухвалять будь-яке рішення "зверху": "Якщо скажуть, то ми проведемо відкритий відбір, але вся проблема у фінансуванні – у каналу немає на це грошей".

А ось сам Лазарович у тому, що його поїздка до Європи не відбудеться, сильно сумнівається і стверджує, що відразу після інавгурації Віктора Януковича він нібито заручився підтримкою президента. "У мене вже є заступництво Віктора Федоровича, тому прохання тих, хто написали листа буде відхилено. Ми спілкувалися після його вступу до посади, і він дуже добре до мене віднісся", – сказав Лазарович. Зараз Василь у Берліні записує аранжування до композиції I love you, з якою збирається до Норвегії.

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